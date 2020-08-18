Putin'den Merkel'e: Belarus'un içişlerine müdahale girişimleri kabul edilemez

Kremlin'den yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, "Devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Belarus'ta oluşan durum kapsamlı şekilde ele alındı. Rus tarafı, Belarus'un içişlerine yönelik olarak dışarıdan gerçekleştirilen ve krizin daha fazla tırmanmasına neden olan müdahale girişimlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı" dendi.

Putin ve Merkel, Belarus'taki durumun en kısa sürede normale dönmesini umduklarını ifade etti.

📞🇷🇺🇩🇪По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Президента России В.В.Путина с Федеральным канцлером #ФРГ А.Меркель. Обстоятельно рассмотрена ситуация в Белоруссии, сложившаяся после президентских выборов. 🔗https://t.co/gqwpHZqwUD#Россия #Германия #Беларусь pic.twitter.com/wk9UkSjKV6 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 18, 2020

​Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 9 Ağustos'taki devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Lukaşenko, yoğun istifa ve yeniden seçim taleplerine kesin dille karşı çıkarken seçimleri ikinci sırada tamamlayan muhalif isim Svetlana Tihanovskaya, ulusal lider olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.