Rusya Savunma Bakanı Şoygu ABD’li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD’li mevkidaşı Mark Esper’in bugün yaptıkları telefon görüşmesinde olayları önlemek amacıyla ‘güven artırıcı önlemleri’ ele aldıklarını, ayrıca ‘dünyanın farklı bölgelerindeki’ durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde olayları önlemek amacıyla ‘güven artırıcı önlemleri’ ele aldıkları, ayrıca ‘dünyanın farklı bölgelerindeki’ durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, “18 Ağustos tarihinde ABD tarafının girişimi ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper arasında bir telefon görüşmesi yapıldı. İki bakan, tarafların askeri faaliyetleri sırasında olayların önlenmesi amacıyla güven artırıcı önlemleri ve şeffaflığı güçlendirme konularını ele aldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tarafların dünyanın farklı bölgelerindeki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi.