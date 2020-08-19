Rosneft Başkanı Seçin, Putin'e bir şişe petrol yağı hediye etti

Rosneft Başkanı İgor Seçin, Putin’e bir şişe petrol yağı hediye ederek, bu yağın dünyanın en iyilerinden olduğunu söyledi.

Rus devlet petrol şirketi Rosneft’in Başkanı İgor Seçin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir şişe petrol yağı hediye ederek, bu yağın dünyanın en iyi yağlarından biri olduğunu belirtti.

Putin ile yaptığı görüşmede Seçin, hediye paketinden çıkardığı bir şişe petrol yağını takdim ederek şunları söyledi:

"Yeni ‘Vostok Oil’ projesine de değinmek istiyorum. Bu projenin gelişimi hakkında size düzenli olarak rapor verdim. Bugün, Zapadno-İrkinskoye sahasının 31. kuyusunda üretilen, şaşırtıcı özelliklere sahip ilk yağı size takdim etmek istiyorum: Kükürt içeriği yüzde 0.02."

Putin’in "Ortadoğu’daki gibi mi?" sorusuna Seçin, "Bu birinci sınıf yağ, dünyanın en iyilerinden biri, dünyanın en iyisi" diye yanıt verdi.

Putin’in "Ortadoğu yağı gibi mi" ısrarlı sorusunu Seçin, "Daha da iyi" şeklinde yanıtlayınca Rus lider, "Elbette daha iyi" dedi.