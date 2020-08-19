İnguşetya'da polislere saldıran iki terörist etkisiz hale getirildi

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden (NAK) aktarılan bilgiye göre, İnguşetya’da güvenlik güçlerine saldırı düzenlemekten sorumlu iki militan etkisiz hale getirildi.

Daha önce bölgedeki güvenlik birimlerinden bir kaynak Sputnik’e Sunjensk bölgesindeki Galaşki köyü yakınlarındaki ormanlık alana düzenlenen özel operasyon sırasında iki milatanın etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden yapılan açıklamada, "İnguşetya'da, terörle mücadele operasyonunun yapıldığı alanda iki militan etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen militanlar, kolluk kuvvetlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, çatışma alanında otomatik tüfekler, tabanca, mühimmat ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcılar ele geçirildiği kaydedildi.