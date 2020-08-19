Gorbaçov, Lukaşenko'nun protestolar sırasında yaptığı hatayı anlattı

Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun protestolar sırasındaki hatasının işçilerin desteğine başvurmakta geç kalması olduğunu belirtti.

Komsomolskaya Pravda gazetesine demeç veren Gorbaçov, "Lukaşenko, sanayi kuruluşlarındaki işçilerin desteğine başvurdu. Ancak görünen o ki, geç başvurdu" dedi.

Gorbaçov, Belarus'taki olaylarda yurtdışından nüfuzun hissedildiğini kaydetti.

SSCB'nin varlığının sona erdiği dönemde kendisinin de işçilerin desteğini istediğini anlatan Gorbaçov, "Gereken destek sağlanmadı ama işçileri suçlayacak değilim" diye konuştu.

Gorbaçov, SCCB liderliğini parçalanmadan ve iç savaştan kaçınmak için bıraktığının altını çizdi.