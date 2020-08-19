Lavrov: Dış aktörlerin Belarusla ilgili tavrı eski Sovyet bölgesine yönelik mücadelenin ürünü, bunu Ukrayna’da da gördük

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış aktörlerin Belarusla ilgili tavrının, eski Sovyet bölgesine yönelik bir mücadelenin ürünü olduğunu, aynı durumu Ukrayna’da da gördüklerini ve konunun jeopolitikayla alakalı olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus’taki gerginlikle ilgili Rossiya-1 televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Durumun endişe verici olduğunu belirten Lavrov, “Dışarıdan bu süreçlere, olaylara müdahale etmek amacıyla, Belarus’un, Belarus hakının ve yönetiminin karşı karşıya olduğu, ülke içindeki zorluğu kullanma girişiminden endişe duyuyoruz” dedi.

Lavrov, bu girişimin ayrıca dış aktörlerin kendileri için faydalı gördükleri düzenleri Belarus halkına empoze etme amacı da taşıdığını da kaydetti.

‘Eski Sovyet bölgesi için bir mücadele söz konusu’

Lavrov, “Kimse burada meselenin jeopolitika olduğunu, eski Sovyet bölgesi için bir mücadele olduğunu saklamıyor. Bu mücadeleyi Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, durumun daha önceki gelişim aşamalarında da gördük, bunun son örneği elbette Ukrayna” ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinden, Avrupa Parlamentosu’ndan Baltık devletlerinden (Litvanya ve Estonya), Polonya’dan yapılan açıklamaların Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, insan hakları ve demokrasi ile bir ilgisi olmadığını vurgulayan Lavrov, “Tüm bunlar jeopolitikayla ilgili. Bunlar tam da Batılı partnerlerimizin kıtamızda ve dünyann başka bölgelerinde günlük hayatta uygulamak istediği kurallarla alakalı” dedi.

‘Belaruslular ‘Ya Rusya’ylasın ya Avrupa’yla’ mantığını güdenlerin izinden gitmemeli’

Lavrov, Belarusluların iç meselelerini kendilerinin çözüp, özellikle ‘Ya Rusya’ylasın ya Avrupa’yla’ mantığını teşvik etmek ve jeopolitik alan kazanmak için Belarus’a ihtiyaç duyan tarafların izinden gitmemesini umduğunu kaydetti.

Lavrov ayrıca videolarda ve sosyal medyada yer alan provokatif çağrıları, güvenlik güçlerinin provoke edilmeye çalışıldığını, bu sırada kaba kuvvetin de kullanıldığını gördüklerini ifade etti.

Lavrov, “Söylediklerim seçimlerin ideal seçimler olduğu anlamına gelmiyor. Elbette değildi. Bunun birçok kanıtı var. Vatandaşlarla diyalog kurmaya çalışan Belarus yönetimi de bunu kabul ediyor” dedi.

Belarus yönetiminin diyaloğa hazır olduğunu belirten Lavrov, seçimlerin sonuçlarından memnun olmayan tarafların da buna hazır olmasını umduğunu dile getirdi.

Lavrov, “Belarus halkının dirayetiyle mevcut durumu kendi başına çözebileceğine inanıyorum” dedi.