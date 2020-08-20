Rus muhalif politikacı Navalnıy zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’in bir uçuş sırasında kendini kötü hissetmeye başlamasının ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Navalnıy’ın sözcüsü, politikacının zehirlenme semptomları gösterdiği ve durumunun ağır olduğu açıklamasını yaptı.

Navalnıy’ın sözcüsü Kira Yarmış, muhalif politikacının Sibirya’daki Tomsk kentinden başkent Moskova’ya gitmekte olduğu uçakta kendisini kötü hissetmeye başlamasının ardından, Omsk kentinde hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yarmış Twitter açıklamasında Navalnıy’ın zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini kaydetti ve ekledi: “Aleksey’in (Navalnıy) bilinci şu anda yerinde değil, suni solunum cihazına bağlanmış durumda.”

Omsk’taki hastanenin baş hekimi Aleksandr Murahovksiy RİA Novosti’ye açıklamasında Navalnıy’ın yoğun bakımda olduğunu ve durumunun ağır olduğunu belirtti.