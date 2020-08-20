Peskov: Doktorlar, Navalnıy’in tedavisi için yapabilecekleri her şeyi yapıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Navalnıy’i iyileştirmek için, doktorların yapabilecekleri her şeyi yaptıklarını söyledi. Ayrıca muhalif politikacının bir an önce iyileşmesini dilediğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan, Tomsk kentinden başkente dönerken uçakta fenalaşan, ardından da uçağın acil iniş yaptığı Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılan muhalif politikacı Aleksey Navalnıy hakkında yorum yapması istendi. Sözcüsü, Navalnıy’in sabah havaalanında içtiği çay nedeniyle zehirlendiğine inandıklarını söylüyor.

Peskov sorular karşısında, böyle bir durumda her Rusya vatandaşının iyileşmesini dileyeceği gibi, Navalnıy’in de bir an önce iyileşmesini dilediğini söyledi.

Basında yazılanlardan Navalnıy’in durumunun ağır olduğunu bildiklerini belirten Peskov, doktorların gereken her şeyi yaptığını, Omsk’un en iyi doktorlarının tedavi sürecine dahil olduğunu kaydetti.

Kremlin Sözcüsü, Navalnıy’in zehirlenmiş olduğunun kesinleşmediğini, bunun netleşmesi için laboratuvar sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti. Zehirlenme olduğunun anlaşılması halinde bununla ilgili bir soruşturma açılacağını ekledi.

Peskov bir soru karşısında ise, ailesinin istemesi halinde Navalnıy’in ülke dışında tedavi edilmesini değerlendirmeye de hazır olacaklarını söyledi.

Omsk bölgesinin sağlık dairesinin son açıklamasına göre Navalnıy halen suni solunum cihazına bağlı ve koma halinde bulunuyor.