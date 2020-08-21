Rus muhalif politikacı Navalnıy’i Almanya’ya götürmesi için gönderilen hava ambulansı Rusya’ya indi

Sibirya’daki bir hastanede zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’i, Almanya’ya götürmek için gönderilen bir hava ambulansının Rusya’nın Omsk kentine iniş yaptığı belirtildi.

Alman Bild gazetesi, Tomsk kentinden başkent Moskova’ya uçtuğu esnada fenalaşıp Omsk kentinde hastaneye kaldırılan Navalnıy’i tedavisi için Almanya’ya götürmesi için gönderilen bir uçağın Omsk’a indiğini yazdı.

Gazetenin haberine göre uçak, dün gece Almanya’nın Nürnberg kentinden havalandı. Söz konusu hava ambulansı ile Navalnıy’in tedavi için başkent Berlin’deki Charite kliniğine götürülmesi planlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün sorular üstüne, istenmesi halinde Navalnıy’in ülke dışında tedavi görmesi için gereken düzenlemeleri yapmaya hazır olduklarını söylemişti.

Ancak tedavisinin yapıldığı Omsk’taki hastanenin doktorları Navalnıy’in durumunun seyahat etmesi için uygun olmadığını söylüyor.

Doktor Aleksandr Murahovskiy, politikacının durumunun hastaneye yatırıldığı dünden beri çok küçük bir iyileşme gösterdiğini, durumunun stabil olmaması nedeniyle seyahatin hayati tehlike doğurabileceğini belirtti.

Navalnıy’e henüz bir tanı konulamadığını, iki gün içerisinde çıkacak test sonuçlarına göre net bir tanı konulmasının mümkün olacağını da ekledi.

Ekibi, politikacının dün uçağa binmeden önce havaalanında içtiği çaydan zehirlendiğine inanıyor. Sözcüsü Kira Yarmış, Navalnıy’in gün içinde çay dışında bir şey yiyip içmediğini söylemişti.