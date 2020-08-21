Rusya’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı dört gündür 100’ü geçmiyor

Rusya’da yeni tip koronavirüs nedeniyle son bir günde 90 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede üst üste dört gündür koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 100’ün altında.

Rusya’da bir gün içinde koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 90 olarak kayıtlara geçti. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ise 16 bin 189’a yükseldi.

Bir günde görülen yeni vaka sayısı 4 bin 870 olarak açıklanırken, pandeminin başından beri görülen toplam vaka sayısı ise 946 bin 976’ta çıkmış durumda.

Sputnik V ile toplu aşılama bir ay içinde başlayacak

Rusya’da Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının üretimine 15 Ağustos’ta başlanmıştı. ‘Sputnik V’ ismi verilen aşı, dünyada onaylanmış ilk Kovid-19 aşısı. Ülkede Sputnik V ile toplu aşılamaya ise bir ay içinde başlanması bekleniyor.

Yeni Kovid-19 aşısının klinik testleri gelecek ay tamamlanacak

Bunun yanında Sputnik V, Rusya’da geliştirilen tek aşı olmayacak. Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi de bir aşı geliştiriyor ve bu aşının klinik testlerinin eylülde tamamlanması bekleniyor.