Başhekim: Navalnıy’in durumuna metabolik bir hastalık sebep oldu

Rusya’da zehirli bir maddeye maruz kaldığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’i tedavi eden doktorlar, bir tanıya varabildiklerini açıkladı. Doktorlar, politikacının durumuna, kan şekerinin düşmesinin yol açtığı bir metabolik hastalığın sebep olduğunu belirtti.

Navalniy’ın dünden beri tedavi gördüğü Omsk’taki hastanenin başhekimi Aleksandr Murahovskiy, muhalif politikacının durumuna, kan şekerinin aniden ciddi bir biçimde düşmesinin ortaya çıkardığı bir metabolik hastalığın sebep olduğu tanısına vardıklarını kaydetti.

Murahovskiy, politikacının toksikoloji testlerinde zehirli bir maddenin izineyse rastlanmadığını belirtti.

Bunun yanında Navalniy’in giysileri, cilt yüzeyi ile tırnaklarında kimyasal bir maddeye rastladıklarını söyleyen başhekim, bu maddenin endüstride kullanılan türden bir kimyasal olduğu kanısına vardıklarını aktardı. Söz konusu kimyasalın plastik bardak gibi ürünlerde bulunduğunu da kaydetti.

Navalniy’ın kan ve idrar testlerinde zehirli ya da kimyasal bir maddeye rastlanmadığı açıklanmıştı.

Başhekim Murahovskiy ayrıca, muhalif politikacıyı tedavi için Almanya’ya götürmek üzere Omsk’a inen hava ambülansında yer alan doktorlar hastaneye davet ettiklerini de ekledi.

Daha önce Omsk’taki hastanenin doktorları, durumunun stabil olmaması sebebiyle Almanya’ya uçmanın politikacının hayatını riske sokabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalnıy’in tedavi için Almanya’ya götürülmesi önünde hiçbir engel olmadığını, buna karar verecek olanın doktorlar olduğunu belirtmişti.

Navalnıy’in dün Tomsk kentinden başkent Moskova’ya dönerken uçağın havalanmasının hemen ardından fenalaştığı, bu nedenle uçağın Omsk şehrine acil iniş yaptığı açıklanmıştı. Sözcüsü Kira Yarmış, Navalnıy’in havaalanında içtiği çayın içine zehir karıştılmış olduğuna inandıklarını söylüyor.