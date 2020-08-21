Rusya Dışişleri: Türkiye’yle Libya konusunda yarın dahi görüşmeye hazırız

Rusya Dışişleri yetkilileri, Türkiye ile Libya konusunda yapılan görüşmelerin sonraki turunu en yakın zamanda düzenlemeye hazır olduklarını, istenirse söz konusu görüşmelerin yarın dahi yapılabileceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri’nden bir kaynak Ankara ile Libya konusunda yaptıkları görüşmelerin bir sonraki turunun ne zaman yapılacağı sorusu üstüne, “(Libya konusundaki) görüşmelerin olabilecek en yakın zamanda Moskova’da gerçekleştirilmesini teklif ediyoruz, görüşmelerin yarın dahi yapılmasına hazırız” dedi.

Kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamasına şöyle devam etti: “Her şey Türk meslektaşlarımıza ve onların ne zaman Moskova’ya gelebileceğine bağlı. Geçtiğimiz sefer Ankara’da (bir araya geldiğimizde) bakanlıklar arasındaki görüşmelerin ay sonuna kadar yapılması üstünde anlaşmıştık. Türk partnerlerimizin en yakın zamanda gelmesini bekliyoruz.”

Rusya Dışişleri’nden yapılan söz konusu açıklama, Libya’da çatışan tarafların kontrollerindeki güçlere ateşkes çağrısı yapmalarını izledi.