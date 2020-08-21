Meksika: Rusya’dan en az 2 bin aşı dozu alacağız

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, "Rus aşının Meksika’da test edilmesi için en az 2 bin dozun teslimi konusunda anlaşmaya vardık" dedi.

, “Dün Rus Büyükelçi ile görüşmede, protokollerimizin hayata geçirilmesi ve Rus aşının Meksika’da test edilmesi için en az 2 bin dozun teslimi konusunda anlaşmaya vardık. Bu çok iyi bir haber, çünkü böylelikle zaman kazanacağız ve diğer ülkelerde üçüncü test aşamasının bitmesini beklemeyeceğiz” diye açıkladı.

Meksikalı sağlık uzmanlarının Çin (2), ABD, Fransa-İngiltere ve Rusya’dan gelecek aşıların üçüncü test aşamasına katılacağını dile getiren Bakan, bu aşamaya en yakın olan tarafın Johnson&Johnson şirketinin geliştirdiği aşı olduğunu, bu aşının testlerinin eylülde başlayacağını belirtti.

Ebrard, “Teslim tarihini yakında açıklayacağız. Teyit edilmesini bekliyoruz. Böylelikle Meksika’da Rus aşı testinin üçüncü aşamasını başlatabileceğiz” diye ekledi.

Daha önce Meksika’nın Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısına ilgi duyduğu bildirilmişti. Bu ülkede yapılan araştırmanın sonuçları, Meksikalıların yüzde 66’nın Rus aşıya güvendiğini ortaya koymuştu.