RDIF: DSÖ, Rus koronavirüs aşısıyla ilgili duruşunu değiştirdi

Dmitriyev, bugünkü basın toplantısında, “DSÖ’nün duruşunda büyük değişiklik gördük. Başlangıçta gerçekten de ellerinde Rus aşısına ilişkin yeterince bilgi yoktu, şimdi resmi bilgi gönderildi ve onlar bu bilgiyi değerlendirecek” ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerin düzenleyicilerinin, DSÖ’nin izni olmadan Rus aşıya onay vermelerinde hiçbir engel görmediğini dile getiren Dmitriyev, “DSÖ ile birlikte çalışacağız. Sağlık Bakanlığımız da onlarla iyi işbirliği içinde. Ama diğer ülkelerin sağlık bakanlıkları kendi kararlarını verebilir. Paralel olarak hem DSÖ hem de diğer ülkelerin sağlık bakanlıklarıyla çalışacağız” diye ekledi.