Rusya’da doğal gaz kaynaklı patlama: En az 4 yaralı

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında ilk belirlemelere göre en az 4 kişi yaralandı.

Rusya'nın Yaroslavl kentinde 10 katlı bir binanın 4. katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 3, 4 ve 5 katlar çöktü. Şu ana kadar 1 ölü ve 4 yaralı tespit edilirken enkaz altında başka insanların da olabileceği bildiriliyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan (EMERCOM) yapılan açıklamada, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiği aktarıldı.

Toplamda 199 dairenin bulunduğu binadan tüm sakinlerin tahliye edildiğini bildiren Bakanlık, "Saat 19.29'da patlamaya ilişkin ihbar aldık. Olay yerine giden ekipler, 10 katlı binada 3 ve 5. katlar arasındaki bölümün çöktüğünü tespit etti. Bina sakinleri tahliye ediliyor" açıklamasında bulundu.

Olay yerinde 103 kurtarıcı ve 29 araçla çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.

Şu ana kadar 1 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığının tespit edildiği belirtilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, olaya ilişkin görüntüleri paylaştı.

В Ярославле взрыв газа.



В 10-этажном жилом доме обрушились перекрытия с 3 по 5 этажи pic.twitter.com/o5wv4G8Vxu — СНК (@cnkrusv) August 21, 2020

В БРАГИНО ВЗОРВАЛСЯ ДОМ

ВОТ ЧТО ХЛОПНУЛО

ЖЕСТЬ

Пишут, что Батова 5к2#Ярославль #ЧП pic.twitter.com/V6XklsWGOF — имя пользователя (@jackies_blunt) August 21, 2020

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