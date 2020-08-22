Ekibinin 'zehirlendiğini' söylediği Navalnıy tedavi için Almanya’ya götürüldü

Sözcüsü Kira Yarmış, perşembe günü Sibirya’dan başkent Moskova’ya dönerken uçuş sırasında fenalaşan ve Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılan muhalif politikacının, doktorların onay vermesini takiben tedavi için Almanya’ya götürüldüğü açıklamasını yaptı.

Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

​Yarmış ayrıca, Navalnıy’in yanında eşi Yuliya Navalnaya’nın bulunduğunu belirtti. Navalnıy’in Berlin’deki Charite kliniğinde tedavi olacağı biliniyor.

Алексея подняли на медицинский борт. Юля с ним pic.twitter.com/nCw5UsalG8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

​Politikacı, perşembe günü Sibirya’dan başkente uçtuğu esnada havalanmasının hemen ardından fenalaşmıştı. Ekibi Navalnıy’in o sabah havaalanındaki bir kafeden alınan çay içine konulduğunu sandıkları zehirli bir madde nedeniyle fenalaştığını söylese de Omsk’taki hastanede yapılan toksikoloji testlerinde böyle bir maddeye rastlanmadığı açıklandı.

Doktorları, Navalnıy’in giysilerinde ve tırnaklarında plastik bardaklarda dahi bulunabilen türden bir kimyasala rastlandığını, ancak kan ile idrar testlerinin temiz çıktığı söylemişlerdi.

Politikacının komaya girmesine sebep olanınsa kan şekerinin aniden düşmesinden kaynaklanan bir metabolik hastalık olduğu kaydedilmişti.

Doktorları, Navalniy’in Almanya’ya götürülürken yapacağı uçak seyahatinin durumu için tehlikeli olabileceğini söylemişlerdi, ancak daha sonra bu seyahate onay verdiler.