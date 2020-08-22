Rusya’da 4 bin 921 yeni koronavirüs vakası 

Rusya’da son bir gün içerisinde 4 bin 921 yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 951 bin 897’ye yükseldi.

Rusya’da, resmi adı Sars-Cov-2 olan yeni tip koronavirüsün yayılımının önlenmesi için kurulan merkezin açıklamasında, ülkede bir gün içinde 4 bin 921 yeni vaka görüldüğü, bununla toplam vaka sayısının 951 bin 897’ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamaya göre bir gün içinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 121 olarak verildi. Şimdiye dek toplam can kaybı 16 bin 310 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Rusya’da pandeminin başından beri pozitif olup olmadıklarının belirlenmesi için 34 milyonu akşın kişiye test yapıldığı biliniyor. Son bir günde yapılan test sayısı ise 316 bin olarak verildi.

Ülkedeki Gamaleya viroloji enstitüsünün geliştirdiği ‘Sputnik V’ isimli koronavirüs aşısı 11 Ağustos’ta tescil edilmişti. Ancak dünyanın onaylanan ilk koronavirüs aşısı olan bu aşının kitlesel uygulamasına bir ay içinde başlanması bekleniyor.

Rusya’da koronavirüs aşısı geliştirmekte olan bir diğer araştırma kurumu olan Vektor’un aşısının ise gereken aşamaları geçmesini takiben ekimde onaylanacağı düşünülüyor.