Navalnıy, tedavi için götürüldüğü Berlin’de Charite kliniğine yatırıldı

Rusya’da bir uçuş esnasında fenalaşıp hastaneye kaldırılan Navalnıy, Berlin’de bulunan Charite kliniğine yatırıldı.

Sözcüsü Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’in sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Fakat Navalnıy’in Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Navalnıy’ın durumuna kan şekerinin aniden düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalığın sebep olduğu kaydediliyor. Politikacının mevcut sağlık durumu ise stabil olarak açıklandı.