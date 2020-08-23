Army-2020 forumu bugün kapılarını açıyor

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Patriot Parkı’nda yeni nesil silahların sergileneceği 6. Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 bugün kapılarını açıyor. 92 ülkeden misafir ve katılımcının yer alması beklenen forumda salgınla ilgili sıkı tedbirler uygulanacak.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın organize ettiği Army-2020 forumu bugün başlayacak ve 29 Ağustos’a kadar sürecek. İlk üç gününde sadece uzman ve resmi heyetleri ağırlayacak forum, daha sonra halka açılacak.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun önceki gün yaptığı açıklamaya göre, Army-2020 yılın ilk uluslararası savunma sergisi olacak. Foruma 92 ülkeden ziyaretçi ve katılımcının yer alması bekleniyor. Foruma ayrıca 19 ülkeden heyetler katılacak ve bu heyetlere savunma bakanları ya da vekiller başkanlık edecek. Rusya ve başka ülkelerden 1500’den fazla firma 28 binden fazla askeri teçhizat ve silahı sergileyecek.

Salgınla ilgili sıkı tedbirler uygulanacak

Rusya hükümetinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin Army-2020 ve eş zamanlı olarak başlayacak Uluslararası Ordu Oyunları’nın açılış töreninde yer alacak. Foruma Rusya Başbakan yardımcısı Yuriy Borisov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov ve başka yetkililer de katılım gösterecek.

Koronavirüs salgının gölgesinde düzenlenecek forumda Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan tedbirler uygulanacak.

Tüm katılımcı ve ziyaretçilerin maske takması zorunlu olacak. Yabancı heyet ve ziyaretçilerin yanı sıra forumu takip edecek gazetecilerin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını belgelemeleri gerekiyor.

Ziyaretçilerin ateşlerinin ölçüleceği forumda dezenfektanlar da yer alacak. Ayrıca forumdaki alanlar da 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı gözetilerek organize edildi.

Diğer yandan forumda 180 sağlık çalışanı ve 10 ambulans ekibi görev yapacak.

Yeni teçhizatlar görücüye çıkacak

Bu yıl etkinlik alanı 60 bin metrekareden fazla genişletilerek 320 bin metrekareye çıkarıldı. Army-2020 forumu sırasında KBP Teçhizat Tasarım Bürosu, Hermes yüksek hassasiyetli güdümlü füzesini, Planşet-A topçu atış kontrol sistemi ve Parallax gözetim sistemini sergileyecek.

TsNIITochMash şirketi Udav ordu tabancaları temel alınarak geliştirilen 9x19 mm’lik tabancalarını, ayrıca Aspid ve Poloz tabancalarını tanıtacak.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Vısokotoçnıe Kompleksi şirketi OSV-96 keskin nişancı tüfeğinin sivil kullanım için geliştirilen versiyonu olan MTs-567 silahını ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Kalaşnikov Grubu ise yeni RPL-20 makineli akıllı tüfeğini görücüye çıkaracak. Bu tüfek, Rusya’nın başka cihazlarla senkronize edilebilen ilk akıllı tüfeği olma özelliği taşıyor.

Almaz-Antey şirketi de Antey-4000 uçaksavar füze sistemini ilk kez kamuoyuna gösterecek.

Daha önceki Army forumlarının yıldızları olan yeni nesil T-14 Armata tankı, Terminator zırhlı savaş aracı, Typhoon zırhlı araçları, T-90M ve T-80BVM tankları, K-17 Bumerang piyade aracı, VPK-Ural çok amaçlı zırhlı aracı da sergilenecek teçhizatlardan.

Forum ayrıca dünyanın birçok yerinden askeri yetkiler, araştırmacılar, savunma uzmanlarının katılımıyla tartışma etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Daha önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Army ve Uluslararası Ordu oyunları eş zamanlı olarak başlayacak. Oyunlar 5 Eylül’de sona erecek. 32 ülkeden 156 takım 30 yarışmada yer alacak.

Etkinliğe Afganistan, Katar, Ekvator Ginesi, Filistin, Namibya ve Gine ilk kez katılacak. Oyunlar kapsamındaki 6 yarışma Ermenistan, Azerbaycan, Belarus ve Özbekistan’da gerçekleşecek. Diğer yarışmaların tamamı Rusya’da düzenlenecek.

Etkinliğin jürisini ise 32 katılımcı ülkeden heyetler oluşturuyor.

Oyunların en görkemli yarışması olan Tank Biathlonu açılış gününde yapılacak. İlk katılımcılar Belarus, Sırbistan, Azerbaycan ve Çin. Rusya yarışmaya 25 Ağustos’ta katılacak ve Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’a karşı yarışacak.

Oyunlar sırasında kullanılmak üzere Rusya ve yabancı ekipler için 100’den fazla tank hazırlandı. Belarus ve Çin, yarışmada kendi tanklarını kullanılacak.