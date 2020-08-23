Lavrov: Batı, Belarus'u kendi tasarımına göre yeniden şekillendirmek istiyor

Belarus'ta 9 Ağustos seçiminde Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun ezici zaferinin ilan edilmesinden beri iki haftadır süren protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı, Batı'nın kendi tasarımına göre yeniden şekillendirmek istediği Belarus'ta muhaliflerin de Venezüella senaryosunu taklit etmeye çalıştığını söyledi.

Moskova'da katıldığı bir gençlik forumunda Batı'nın Belarus'u kendi tasarımına göre yeniden şekillendirmek istediğini anlatan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şunları söyledi:

"Batılı ortaklarımızın diyaloğa girme ehliyetinden yoksunluğu bizim hesaba katmamız gereken ciddi bir olgudur, hesaba katması gerekenler sadece biz de değiliz. Ve şimdi onlar Belarus'u kendi tasarımlarına göre yeniden şekillendirmeye ve arabuluculuk teklif etmeye çalışırken... elbette bizim Belarus liderliğinin halkıyla diyalog bağlamında alacağı herhangi bir karara karşı olmamız sözkonusu değildir."

'Ukrayna fiyaskosu hafızalarda'

2014 Ukrayna krizinde Batı'nın arabuluculuğa soyunmasının sonuçlarını hatırlatan Lavrov, "Batı, sadece Batılı ülkelerin katıldığı arabuluculuğun etkili olacağını söylediğinde, Ukrayna'da neler olduğunu herkes hatırlıyor, Batı arabuluculuğu dedikleri ortaklarımızın tümüyle müzakere acizliğine dönüşmüştü" dedi.

'Lukaşenko'nun diyalog çağrısına dikkat'

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimi sonuçlarının açıklanmasını takiben kitlesel protestolar başladığında Lukaşenko'nun yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu, yeni anayasa referandumunun ardından yeni devlet başkanlığı seçimleri yapılabileceğini açıklamasına atıf yapan Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Lukaşenko'nun muhalefetle anayasal diyalog çağrısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

'Belarus halkı bu krizden çıkış yolunu kendi başına bulacak'

"Devlet Başkanı işçilerle son görüşmesinde en önemli teklif olan anayasal reform dahil diyaloğu desteklediğini tekrar tekrar söyledi. Bu çok vaatkar bir yol" diyen Lavrov, Belarus halkının bu krizden çıkış yolunu kendi başına bulacağını ve arabulucuya ihtiyacı olmadığını vurguladı.

'Venezüella senaryosunu tekrarlamak için uğraşıyorlar'

Dış güçlerin Belarus'ta kan gölü çıkmasını istediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, Belarus aktivistlerinden bazılarının yurtdışından kargaşa çıkardığını, devlet başkanının yetkilerine el koymaya çalışarak Venezüella senaryosunu Belarus'ta taklit etmek için uğraştığını anlattı.

'İngilizce açıklamalar niye?'

Belarus’taki devlet başkanlığı seçimlerinde muhalif kanadın desteklediği aday olan Svetlana Tihanovskaya ile destekçilerinin Belarus'taki durumu daha da istikrarsızlaştırmak istemeleri olasılığının Moskova tarafından gözardı edilmediğinin altını çizen Lavrov, "Görünüşe göre sakin davranmasına izin verilmeyen Tihanovskaya, sert siyasi açıklamalar eşliğinde grev ve protesto eylemlerine devam edilmesini talep etti. Açıklamalarını giderek artan şekilde Rusça değil, Belarusça değil, İngilizce olarak yapmaya başladı" dedi.

Tihanovskaya'nın açıklamalarının Batı'ya yönelik olduğuna dikkat çeken Lavrov, "İddia etmemekle birlikte, böyle bir hareketin amacı, Batılı ülkelerin sakinleşmesini engellemek ve onları bu durumla uğraşmaya devam etmeye ikna etmek olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte Rusya'nın komşusunda durumun istikrar kazanma yolunda olduğunu sözlerine ekledi.