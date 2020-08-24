Lavrov: START'ta ABD'nin yerine getirilemez şartları olursa Rusya kabul etmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START) korunması müzakerelerinin nasıl sonuçlanacağının belli olmadığını, ancak Rusya'nın Çin'in katılımı da dahil olmak üzere ABD'nin taleplerini karşılamayacağını söyledi.

Gençlik forumu ‘Anlamlar Bölgesi’nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Nihai sonucun ne olacağını bilmiyorum (START Anlaşması - Ed.), ancak Amerikalılara, şubat ayında sona erecek olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'na ihtiyacımız olduğunu dürüstçe söyledik. Anlaşmayı önkoşul olmaksızın uzatmaktan yanayız ama buna Amerikalıların ihtiyaç duyduğu kadar ihtiyacımız yok” ifadelerini kullandı.

START’ın süresinin uzatılmamasının nükleer silahlar alanındaki durumu düzenleyen son enstrümanın kaybı anlamına geleceğini belirten Lavrov, “Amerikalılar, yerine getirilemeyecek ön şartlar ileri sürerse, örneğin Çin’in ikna edilmesi gibi, bunu yapmayacağız. Çin'in pozisyonuna saygı duyuyoruz, bu da bu anlaşmanın sona ermesine izin vermek anlamına geliyor” dedi.