Rusya’nın modernize edilen Tu-95MSM uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Birleşik Uçak Şirketi Genel Müdürü Yuriy Slyusar, Uluslararası Askeri Teknik Forumu Army-2020’nin açılışı öncesinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya Tu-95MSM uçağının ilk uçuşunu yaptığını söyledi.

Uçuş dün Taganrog’da, pilot Andrey Boropayev’in yönetiminde bir mürettebat tarafından 900 metre irtifada gerçekleşti ve iki saat 33 dakika sürdü.

Uçaktaki tüm sistem ve donanımlar sorunsuz şekilde çalıştı.

Slyusar, “Uçağın muharebe kabiliyeti modernize etme çalışmaları sonrasında iki kat arttı” dedi.