Rusya’da koronavirüs vakalarının sayısı 960 bini geçti

Rusya’da son bir gün içinde 4 bin 744 yeni koronavirüs vakası görüldü. Toplam vaka sayısı 961 bin 493’e yükseldi.

Rusya’da son bir günde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 4 bin 744 olarak açıklandı, böylelikle pandeminin başından beri görülen toplam pozitif vaka sayısı 961 bin 493’e çıkmış oldu.

Ülkede son bir günde koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Toplam can kaybı 16 bin 448 oldu.

Rusya, dünyada en çok koronavirüs vakası görülen dördüncü ülke konumunda. Rusya ayrıca, dünyanın ilk onaylanmış aşısını geliştirdi.

Ülkedeki Gamaleya viroloji enstitüsünün geliştirdiği ‘Sputnik V’ isimli koronavirüs aşısı 11 Ağustos’ta tescil edilmişti. Ancak dünyanın onaylanan ilk koronavirüs aşısı olan bu aşının kitlesel uygulamasına bir ay içinde başlanması bekleniyor.

Rusya’da koronavirüs aşısı geliştirmekte olan bir diğer araştırma kurumu olan Vektor’un aşısının ise gereken aşamaları geçmesini takiben ekimde onaylanacağı düşünülüyor.