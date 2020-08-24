Kremlin: Avusturya'nın Rus diplomatı sınır dışı etme etmesine simetrik yanıt verilecek

Avusturya hükümeti, ülkede casusluk yaptığı gerekçesiyle bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın simetrik yanıt vereceğini açıkladı.

Avusturya hükümeti tarafından ülkede görev yapan bir Rus diplomatın sınır dışı edilmesine karar verildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Rus diplomatın tutumlarının Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu öne sürerek diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu.

Rus tarafına bilgi verildiğini belirten bakanlık, Rus diplomatın 1 Eylül tarihine kadar Rusya'ya dönmesi gerektiğini, aksi halde zorla sınır dışı işlemi gerçekleştirileceğini kaydetti.

'Rusya simetrik yanıt verecek'

Gazetecilerin Avusturya hükümetinin kararıyla ilgili soruları karşısında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın buna simetrik yanıt vereceğini vurguladı.

'Yapıcı ikili ilişkilere zarar verecek'

Sputnik'e konuşan Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği'nden bir yetkili, Moskova'nın simetrik yanıtı bekletmeden vereceğini ve Avusturya'nın kararının yapıcı ikili ilişkilere zarar vereceğini belirtti.

'Kötü bir eğilim'

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov da son aylarda benzer birkaç olay yaşandığına dikkat çekerek bunun kötü bir eğilim olduğunu ifade etti.

Cabarov, "Bunun neden yaşandığı, Rusya karşıtı bu kampanyayı kimin yürüttüğü üzerine düşünmek gerekiyor" diye konuştu.

Çekya 6 Haziran'da, Slovakya 10 Ağustos'ta, Norveç ise 19 Ağustos'ta Rus diplomatları casusluk gerekçesiyle sınır dışı etmişti.