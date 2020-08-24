İzvestiya: Rusya’da 7 ülke ile daha uçuşların yeniden başlatılması görüşülüyor

İzvestiya gazetesinin havayolu şirketleri ve havalimanlarından kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’da yetkililerin 7 ülke ile daha uçuşların yeniden başlatılmasını görüştüğü belirtildi.

İzvestiya’nın haberine göre, Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor), 18 Ağustos’ta gerçekleştirilen bir toplantıda 7 ülke ile daha uçuşların yeniden başlatılması konusu üzerinde çalışmaları talimatı verildi. Söz konusu ülkeler arasında Fransa, Macaristan, Malta, Kıbrıs, Ürdün, Mısır (sadece Kahire) ve Çin (sadece Şanghay) yer alıyor.

Konuyla ilgili kararın geçen haftanın sonuna kadar duyurulması bekleniyordu, ancak bir açıklama yapılmadı.

Bir sonraki toplantının ise yarın yapılması planlanıyor.

Diğer yandan gazeteye konuşan havayolu şirketlerinden bir kaynak; Fransa, Macaristan ve Malta’ya uçuşların sadece oturma ve çalışma izni olan kişiler ve sağlık kuruluşlarına gidecek yolcular için düzenleneceğini ileri sürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya hükümeti 27 Mart’ta yurt dışına uçuşları durdurmuştu.