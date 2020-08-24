Doktorlardan açıklama: Navalnıy yapay komada, durumu ciddi, hayati tehlikesi yok

Rusya'da komaya girdikten sonra Almanya'ya nakledilen Rus muhalif politikacı Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Doktorlar, Navalnıy'ın yapay komada ve durumunun ciddi olduğunu ancak hayati tehlikesi bulunmadığını belirtti.

Rus muhalifin tedavi gördüğü Berlin'deki Charite kliniğinden yapılan açıklamada "Hasta, yoğun bakım ünitesinde bulunuyor ve önceden olduğu gibi yapay komada. Sağlık durumu ciddi ancak şu anda akut bir hayati tehlikesi bulunmuyor" dendi.

Yapılan tetkikler sonucu Navalnıy'ın zehirlendiğinin belirlendiğini kaydeden Charite kliniği, "Hasta geldikten hemen sonra bir grup doktor muayene yaptı. Klinik sonuçlar, kolinesteraz inhibitörleri grubundan bir maddeyle zehirlenme olduğunu gösteriyor. Şimdiye dek bu maddenin ne olduğu bilinmiyor ve yeni araştırmalar yapılacak. Bir kolinestraz inhibitörü olan zehirin vücuttaki etkisi, bağımsız laboratuvarlar tarafından da olmak üzere defalarca doğrulandı" ifadelerini kullandı.

Koyulan tanıya uygun olarak Navalnıy'ın atropin antidotuyla tedavi edileceğini belirten hastane, "Hastalığın kaynağı bilinmiyor ve şu anda hastalığın özellikle sinir sisteminde birtakım sonuçlara yol açabileceği ihtimal dışında tutulamaz" diye vurguladı.

Muhalif ismin sözcüsü Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’ın sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Fakat Navalnıy’ın Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Navalnıy’ın durumuna kan şekerinin aniden düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalığın sebep olduğu kaydediliyor. Politikacının mevcut sağlık durumu ise stabil olarak açıklandı