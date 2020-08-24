Rusya, Belarus'a hava savunma sistemi, helikopter ve zırhlı araç sevk edecek

Moskova ve Minsk'in Belarus'a hava savunma sistemi, helikopter ve zırhlı araç gibi askeri teçhizat sevkiyatını öngören bir dizi anlaşma imzaladığı belirtildi.

Belarus'ta muhalefetin gösterileri ve Batılı ülkelerin Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görevden ayrılması yönündeki baskısı devam ederken Rusya ile Belarus savunma alanında önemli bir anlaşmaya imza attı.

Belarus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Belarus Savunma Bakanı Sergey Simonenko başlanlığındaki heyet, Moskova bölgesinde dün başlayan Uluslarası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020'de Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi'nin yönetimiyle bir araya geldi.

Belarus tarafı ile Rus Almaz-Antey şirketi, 2025 yılına kadar Minsk'e modern hava savunma sistemleri tedarik edilmesini öngören bir planı imzaladı.

Diğer anlaşmalara göre Rusya, Belarus'a iki tabur BTR-82A zırhlı aracı ile 4 Mi-35M helikopterinin ilk partisini sevk edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başlayan Uluslarası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 ve Uluslararası Ordu Oyunları’nın ülkeler arasında savunma alanındaki bağları güçlendireceğini söylemişti.

Putin, forum çerçevesinde yeni anlaşmalar ve partnerlik girişimleri konusunda etkili şekilde ileriye dönük adımların atılmasını umduğunu kaydetmişti.