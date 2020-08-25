Kremlin: Belarus'un iç işlerine dış müdahale belirtilerinden dolayı endişeliyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Belarus'taki durumun dış güçler tarafından istikrarsızlaştırıldığı, saldırının hedefinde ise Rusya’nın olduğundan emin olup olmadığı sorusuna, "Mevcut durumda sadece daha önce söylediğimizi tekrarlayabilirim. Gerçekten de Belarus’un iç işlerine dış müdahale olduğu yönündeki bazı dolaylı ve doğrudan belirtilerden dolayı endişemiz devam ediyor. Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz ve herkesi Belarusluların kendi sorunlarını kendi kendilerine çözmeye izin vermeye çağırıyoruz" dedi.

Halihazırda 'Belarus'taki olaylara doğrudan ve dolaylı olarak etki etmeye çalışan güçlerin' Rusya'yı hedeflediğini doğrulayan Peskov, "Böyle bir unsur var ve maalesef bundan soyutlanmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Söz konusunun doğrudan saldırı olmadığını kaydeden Peskov, dış müdahalenin 'son yıllarda gözlemleyebildiğimiz bir hikaye' olduğunu belirterek, "Gerçekler kendini anlatıyor" diye ekledi.

Belaruslu muhalif Tihanovskaya'dan destek için ABD'ye teşekkür

Belarus'taki devlet başkanlığı seçimlerinde muhalif kanadın desteklediği aday olan Svetlana Tihanovskaya, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüştü.

Biegun says U.S. sees no indication of Russian military plans in Belarus https://t.co/YzcHntQaDn pic.twitter.com/PCuDIbUpKx — Reuters (@Reuters) August 24, 2020

Tihanovskaya'nın kampanya ekibinden yapılan açıklamada, "Tihanovskaya ve Biegun, Belarus’taki politik krizi görüştü. Bayan Tihanovskaya ABD’ye, seçimine saygı talep eden Belarus halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti" denildi.

Tihanovskaya, muhalefetin Belarus’taki politik krizi uluslararası örgütlerin arabuluculuğunda çözmeye hazır olduğunu belirterek, "Diyaloğa hazır olduğumuzu ve barışçıl çözüm istediğimizi her zaman söyledik. Diyalogun hafifletilmesi için uluslararası örgütlerin arabuluculuğuna hazırız. Aynı zamanda Belarus’un egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Yeni adil ve özgür seçimlerle geleceğine karar verecek olan tek taraf Belarus halkı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Tihanovskaya ile Biegun arasında gerçekleşen görüşmeyle ilgili, "Elbette, Belarus’taki durum ve bazı dış güçlerin bu durumu etkileme çabaları, Biegun’un Moskova ziyareti sırasında masaya yatırılacak" dedi.

Biegun, 25-26 Ağustos günleri Moskova’yı ziyaret edecek.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Biegun’ın Moskova ziyareti sırasında Belarus’taki duruma dış etkinin kabul edilemez olduğunu görüşeceğini belirterek, "Belarus halkına kendi geleceğini dış müdahale olmadan çözme fırsatı sağlanmalı. Bu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun’ın Rus yetkililerle görüşmede gündeme getireceği prensip konu" dedi.