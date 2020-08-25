Rusya sınırlarında 3 keşif uçağı tespit edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Su-27 savaş uçağının, Baltık Denizi yönünden Rusya sınırlarına yaklaşan ABD, İsveç ve Alman keşif uçaklarına önleme yaptığı kaydedildi.

Uçakların, ABD’ye ait RC-135, İsveç’e ait Gulfstream ve Almanya’ya ait Lockheed P-3 Orion olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, “Orion, gizliliğe ulaşma amacıyla uçuşu deniz üzerinde 500 metre gibi düşük irtifada ve 250 kmh gibi düşük hızda gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.

Keşif uçakları rotayı değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaşırken Su-27 üssüne geri döndü. Su-27’nin önleme sırasında tüm uluslararası kurallara riayet ettiği kaydedildi.