İdlib'de Rus-Türk ortak devriyesine saldırı: 2 Rus asker hafif yaralandı

Merkezin açıklamasında "M4 karayolunun İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyindeki Urum-El-Caz yerleşim bölgesinde kalan kesiminde icra edilen 23. Rus-Türk ortak devriyesi sırasında, devriye konvoyuna el tipi tanksavar roketatarla ateş edildi. Bunun sonucunda Rus askeri polisine ait zırhlı personel taşıyıcısı hasar gördü, iki Rus askerde hafif kontüzyon meydana geldi" dendi.
Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2020
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