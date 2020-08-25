Rusya’da günlük koronavirüs vaka sayısı 10 gündür 5 binin altında

Rusya’nın 84 bölgesinde son 24 saatte 4696 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 966 bin 189 oldu.

Rusya’da gün içinde kaydedilen koronavirüs vaka sayısı 10 gündür 5 binin altında seyrediyor. Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte 4696 yeni vaka tespit edildi.

Yeni vakaların 681’i başkent Moskova’da, 179’u St. Petersburg’da, 143’ü Moskova bölgesinde kaydedildi.

Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 966 bin 189’a yükseldi.

Gün içinde iyileşenlerin sayısı 6652 arttı. Salgın boyunca koronavirüse yakalananların 779 bin 747’si iyileşti.

Gün içinde 120 kişi daha hayatını kaybetti. Şimdiye kadar 16 bin 568 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.