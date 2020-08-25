Rusya Güvenlik Konseyi: Dünyadaki siber saldırıların yüzde 40-75'i ABD topraklarından gerçekleştiriliyor

Argumentı i Faktı gazetesine demeç veren Hramov, siber alemin tümüyle Rus tehdidi altında olduğunun öne sürüldüğünü belirterek, önde gelen yabancı ve Rus bilgi güvenliği şirketleri tarafından hazırlanan raporları değerlendirdi.

Hramov, "Siber saldırıların büyük bölümü, ABD topraklarında bulunan bilgi altyapısı kullanılarak gerçekleştiriliyor. ABD, zararlı faaliyetlerle ilgili istatistiklerde açık ara önde bulunuyor. 2016-2019 yıllarında bu rakam, zararlı etkilerin türü bakımından yüzde 40 ila yüzde 75 arasında değişiklik gösteriyor. Rusya'nın göstergesi ise yüzde 2 ila yüzde 7 arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

Hramov, "Bu veriler, siber alemin tümüyle Rus tehdidi altında olduğuna dair tezin dayanaksız olduğunu ortaya koyuyor" diye vurguladı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI)'nun verilerini de paylaşan Hramov, ABD'de her yıl 300 binden fazla siber suç işlendiğini ve ABD ekonomisine 57-109 milyar dolar verdiğini belirtti.

Diğer taraftan Hramov, ABD ve müttefiklerinin diğer ülkelerin siber alemlerindeki keşif çalışmalarını ve yıkıcı eylemlerini artırdığını kaydederek "Ancak ana siber tehdit kaynakları olarak Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran'ı suçluyorlar" diye ekledi.