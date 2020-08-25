Rus Gamaleya Merkezi, koronavirüs aşısının tescil sonrası testlerine hazır

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dünyada tescillenen ilk koronavirüs aşısını geliştiren kurum olan Gamaleya Araştırma Merkezi'nin, aşının tescil sonrası testleri için gerekli belgeleri sunduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Mihail Muraşko, Gamaleya Araştırma Merkezi’nin koronavirüs aşısının tescil edilmesinden sonraki testleri için belgeleri ibraz ettiğini ifade etti.

Muraşko, “Şu anda endüstriyel serinin geliştirilme ve kalite kontrol süreci devam ediyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.