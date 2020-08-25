Rusya: ABD, teröristlerin Suriye’nin yeniden inşasına engel olma girişimlerinden faydalanıyor

Suriye’deki Rus güçlerinin bir temsilcisi, “Teröristler Suriye’nin sosyo-ekonomik olarak yeniden inşa sürecine ve yerel Arap aşiretleri ile Şam arasında ilişki kurulmasına engel oluyor. Bu durum öncelikle de ABD’nin işine yarıyor ve Washington’a Suriye’nin doğusundaki varlığını haklı gösterme olanağı veriyor” dedi.

'Suriye’de kalan IŞİD teröristlerin, ABD’nin işgalindeki El Tanf ve Fırat nehrinin doğusunda özel eğitim aldığını' belirten Sözcü, 'ülkenin orta kısımlarında bu teröristlerin faaliyetlerinin arttığını' ifade etti.

Sözcüye göre, son bir aydır Suriye Çölü bölgesinde eski IŞİD'lerin de aralarında bulunduğu militanların eylemlerinde ciddi bir artış söz konusu. Bu bölgedeki militanların çoğu, ‘Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ tarafından yürütülen ‘genel af’ sonrasında geldi.

Teröristler, sabotaj eylemleri de dahil olmak üzere, çeşitli şekillerde ülkedeki güvenliği baltalamaya çalışıyor. Bu ay başlarında Rus general de bu militanlar tarafından yerleştirilen patlayıcı bir madde nedeniyle hayatını kaybetti.

Sözcü, “Ulaşım ağlarına, Suriye petrol ve gaz tesislerine yönelik sabotajlarla, devriye konvoylarına ve Suriye ordusunun mevzilerine saldırılarla, militanlar bölgedeki durumu istikrarsızlaştırıyor. 18 Ağustos’ta teröristlerin Deyr ez-Zor’da yerleştirdiği patlayıcı, Rus Tümgeneral Vyaçeslav Gladkih’in ölümüne yol açtı” ifadelerini kullandı.