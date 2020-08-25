Rus Dışişleri'nden Kariye'nin cami olarak ibadete açılmasına ilişkin açıklama: Serbest erişimin sağlanmasını umuyoruz

Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Kariye’deki mozaiklerin, fresklerin ve iç tasarımın neredeyse tamamen korunarak günümüze ulaştığı kaydedilerek bu özelliğinin onu dünya kültürünün ve Hıristiyan medeniyetinin olağanüstü bir örneği yaptığının altı çizildi.

Rus diplomat, “Kariye’nin kullanımının tamamen UNESCO Dünya Mirası statüsüne uygun olmasını ve bu eşsiz anıta yönelik her türlü eylemin, herkesin serbest erişimine engel olmamasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Zaharova, “Anıtın kendisi ve içindeki sayısız değerli mozaik ve fresklerin tamamen korunması yönünde gereken tedbirlerin alınmasının prensip önem taşıyor” diye ekledi.

Resmi Gazete'nin 21 Ağustos tarihli sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Cami'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının, Danıştay 19. Dairesi kararı ile iptal edilmesi üzerine Kariye Cami'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Moskova Patrikhanesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Nikolay Balaşov, Türkiye yönetiminin Ayasofya'nın kültürel değerlerine özgür erişim sözünü tutmadığını ve Hıristiyan kültürel değerlerine yönelik aşağılayıcı bir kayıtsızlık sergilediğini, şimdi aynı uygulamayı Kariye'de de beklediklerini ifade etmişti.