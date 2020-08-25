Lavrov: Belarus muhalefeti Batı tarafından yönetiliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'a demeç veren Lavrov, Belarus'taki duruma ilişkin soruları yanıtladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimden önce ve sonra devlet başkanlığı, parlamento ve belediye başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için temel oluşturacak anayasal reformlar önerdiğini belirten Lavrov, "Lukaşenko'nun bu inisiyatifle istikrarlı bir Belarus isteyen herkese elini uzattığını düşünüyorum. Elbete bu el, muhalefet ile şu anda muhalefeti yöneten Batılı partnerlerimiz tarafından fark edilmeli" dedi.

'ABD, Belarus'ta yapay kriz istemediğini teyit etti'

Bu arada Lavrov, Biegun'ın ABD'nin Belarus'ta yapay bir kriz çıkmasını istemediğini teyit ettiğini aktardı.

Rusya'nın bu yaklaşımı desteklediğini kaydeden Lavrov, "Ancak Belarus yönetimine ve halkına dışarıdan AGİT, AB veya herhangi bir komşu ülke gibi aracılar dayatma girişiminde bulunmasına olumlu yaklaşmıyoruz. Belaruslular erdemli bir halk ve ulusal diyaloğun nasıl kurulacağına bizzat karar verebilirler" ifadelerini kullandı.

'Koordinasyon konseyinin hangi kriterlere göre kurulduğunu öğrenmek isteriz'

Lavrov, Lukaşenko’nun rakibi olan ancak seçimleri kaybettiği açıklanan Svetlana Tihanovskaya'nın destekçilerinin kurduğu koordinasyon konseyi hakkında da konuştu.

Rusya'nın bu konseyinin hangi kriterlere göre kurulduğunu öğrenmek istediğini belirten Lavrov, "Konseyin birçok üyesi, konseye dahil edildiklerini sonradan öğrendi. Onlara hiç kimse danışmamış. Konseye üye yapılan bazı kişilerin ayrıldığını da gördük. Biz, bu konseyin hangi siyasi kriterlere göre kurulduğunu öğrenmek istiyoruz" diye ekledi.

2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Belaruslu yazar Svetlana Aleksiyeviç’in de yönetim kurulunda yer aldığı koordinasyon konseyi, ülkede yeni seçimler düzenlenmesi ve bunun neticesinde iktidarın barışçıl bir biçimde değişmesi amacıyla kurulmuştu.