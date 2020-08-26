Rusya-Türkiye İş Konseyi heyeti, İmamoğlu'na çeşitli projeler sundu

Türkiye ziyaretine devam eden Rusya-Türkiye İş Konseyi heyeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rus basınına konuşan Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, İmamoğlu'yla yapılan görüşme sırasında ticaret hacminin artırılması amacıyla Rus ve Türk iş çevreleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik somut adımlar geliştirildiğini belirtti.

İmamoğlu'na doğrudan İstanbul'un gelişimiyle ilgili bir dizi Rus projesi sunduklarını kaydeden Palankoyev, "Modern, halihazırda faal, dijital platform icba.su projesini sunduk. Bu proje, iş insanları arasında iş temasları kurulması için harcanan zamanı ciddi miktarda azaltabilir. 'Donugol' şirketi tarafından metalurji endüstrisinin ihtiyaçları için üretilen birinci sınıf antrasit tedarikine yönelik bir ticaret projesi ile sürekli faal ve tematik sergiler düzenlemeye ve iş çevreleri arasında sanal toplantıları organize etmeye yönelik bir sanal sergi ve kongre alanı (ViEx, Sanal Sergi) projesi de sunuldu" dedi.

İstanbul'un Türkiye'deki iş hayatı için büyük bir merkez görevi gördüğünü ve modern dijital teknolojilerin kullanıldığı iş ilişkilerinin geliştirilmesine son derece ilgi gösterdiğini anlatan Palankoyev, tüm inisiyatiflerinin destek aldığını ve onların doğrudan iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirileceğini vurguladı.

18 Ağustos'ta Türkiye'ye gelen Rusya-Türkiye İş Konseyi heyetinin ziyareti bugün sona eriyor. Heyet, ziyaret kapsamında İzmir ve Bodrum belediye başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.