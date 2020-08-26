Kremlin: Navalnıy’in durumu nedeniyle Batı ile ilişkilerimizin kötüleşmesi için bir neden yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy ile ilgili durum nedeniyle Batı ile ilişkilerin daha kötüye gitmesini istemediklerini ve bunun için bir neden görmediklerini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dmitriy Peskov, Rusya’da komaya girdikten sonra Almanya’ya nakledilen Aleksey Navalnıy nedeniyle Batı ile ilişkilerin kötüleşmesi ihtimaliyle ilgili, “Birincisi, elbette bunu istemeyiz. İkincisi, bunun için bir neden yok” dedi.

‘Biz de Navalnıy’a neler olduğunu anlamak istiyoruz’

Peskov, başkaları kadar Kremlin’in de Navalnıy’a olanların nedeninin ortaya çıkarılmasını istediğini ifade etti.

Peskov, “Her halükarda hastaya neler olduğunu tespit etmek ve anlamakla biz de ilgileniyoruz. Ancak şimdilik bunu yapamıyoruz. Bunu başkalarından daha az istiyor değiliz” dedi.

Uluslararası ajanslarda yer alan açıklamalar değil, resmi açıklamalar üzerinden hareket ettiklerini belirten Dmitriy Peskov, şunları söyledi:

“Bizim doktorlarımız tarafından yapılan çok sayıda analiz neticesinde maalesef Navalnıy’in durumunun nedeni olabilecek bir madde bulunamadı. Alman doktorların şu an bunu başarıp başarmadığını bilmiyoruz. Doktorlarımızın yaptığı değerlendirmeler Almanlarınkiyle kesinlikle aynı. Hasta Almanya’ya götürüldüğünden, son günlerde olayların nasıl geliştiğini bilmiyoruz.”

Rusya'da komaya girdikten sonra Almanya'ya nakledilen Navalnıy hakkında, tedavi gördüğü Berlin'deki Charite kliniğinden yapılan açıklamada, tetkikler sonucu hastanın zehirlendiğinin belirlendiği iddia edilmişti.

Fakat Navalnıy’in Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Peskov, daha önce Charite kliniğinin Navalnıy’in zehirlendiği çıkarımına varmak için aceleci davrandığını ifade etmişti.