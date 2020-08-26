Lavrov: Rusya, Azerbaycan'ın ŞİÖ'de gözlemci statüsü elde etme çabasını destekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bakü'nün Şanghay İşbirliği Örgütü’ünde (ŞİÖ) diyalog ortağı statüsüne sahip olduğunu ve statüsünü gözlemciye yükseltmek istediğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yapılan görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Bakü'nün ŞİÖ'de gözlemci statüsü elde etme çabasını desteklediklerini söyledi.

Azerbaycanlı mevkidaşı ile ŞİÖ dahil çok taraflı yapılarda koordinasyonun güçlendirilmesi konusunu görüştüklerini kaydeden Lavrov, Bakü’nün diyalog ortağı statüsüne sahip olduğu organizasyonda statüsünü gözlemciye yükseltmek istediğini belirterek “Bu talebi destekleyeceğiz” dedi.

ŞİÖ, 2001 yılında Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kuruldu. Hindistan ve Pakistan’ın 2017’de tam üye olduğu örgütte Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal ve Sri Lanka diyalog partneri konumundayken, Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan gözlemci statüsüne sahip.