Rusya ve Kazakistan'dan Sputnik V anlaşması: 2 milyon dozdan fazla aşı tedarik edilecek

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RFPİ) Başkanı Kirill Dmitriyev, Kazakistan'la Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin tedarikini öngören bir anlaşma imzaladıklarını ve buna göre bu ülkeye 2 milyon dozun üzerinde tedarik edileceğini söyledi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Roman Siklyar başkanlığındaki Kazak heyeti, Moskova'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında RFPİ ile Kazak devlet ilaç distribütörü 'SK-Pharmacy' arasında Kazakistan'a Sputnik V aşısı tedarik edilmesini garanti altına alan bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya ilişkin açıklama yapan Dmitriyev, "Anlaşma, Kazakistan'a 2 milyon dozdan fazla Sputnik V aşısı tedarik edilmesini öngörüyor. Gelecekte Kazak partnerlerimizle aşı tedarik kapsamını 5 milyon doza kadar çıkarma imkanını da görüşeceğiz" dedi.

Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa aşının Kazak halkına ücretsiz olarak ulaştırılacağı ifade edildi.

Rusya ile Kazakistan arasında imzalanan anlaşmanın bedeli açıklanmadı.

Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Bakanlık, aşının ilk partisinin 15 Ağustos Cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.