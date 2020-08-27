Navalnıy'a ilk müdahaleyi yapan Omsklu doktorlar Batı'nın suçlamalarına yanıt verdi

Aleksey Navalnıy, Sibirya'daki Tomsk kentinden başkent Moskova'ya giderken uçakta kendisini kötü hissetmesi nedeniyle Omsk kentindeki bir hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra Almanya'ya sevk edilmişti.

Omsk'taki hastanede Rus muhalife ilk kapsamlı müdahaleyi gerçekleştiren doktorlar, Batı'dan gelen 'gerçeği saklamaya çalıştıkları' yönündeki suçlamalara yanıt verdi.

Navalnıy'ı hayatta tutmak için 44 saat mücadele ettiklerini belirten Rus doktorlar, ambulansın havaalanına uçaktan sinyal geldikten sadece 16 dakika sonra vardığını vurguladı.

ABD ve AB'nin Navalnıy'ın zehirlendiği konusunda çıkarımda bulunmak için şüphe uyandırıcı şekilde aceleci davrandığına dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanklığı, "Rusya, Navalnıy'ın başına gelenlerin titizlikle ve objektif şekilde soruşturulmasından yana ve Alman doktorların bu konuda profesyonel bir yaklaşım sergilemesini umuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Muhalif ismin sözcüsü Kira Yarmış, fenalaştığı gün Navalnıy’ın sadece çay içtiğini, politikacının çaya konulan bir maddeyle zehirlenmiş olduğundan şüphelendiklerini açıklamıştı.

Fakat Navalnıy’ın Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Navalnıy’ın durumuna kan şekerinin aniden düşmesiyle ortaya çıkan metabolik bir hastalığın sebep olduğu kaydediliyor. Politikacının mevcut sağlık durumu ise stabil olarak açıklandı. Muhalif ismin tedavisine Almanya'da devam ediliyor.