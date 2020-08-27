Lavrov: Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmelerin yoğunlaştırılması gerekiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan-Ermenistan sınırında, geçen temmuz ayında yaşanana benzer bir gerilimin bir daha yaşanmaması umudunu dile getirdi.

Lavrov, Moskova’yı ziyaret eden Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında, “Temmuz ayında yaşananın bir daha tekrarlanmamasını çok umuyoruz ve diğer ilgili taraflarla birlikte, Azerbaycan ve Ermenistan’dan dostlarımızla birlikte, buna katkıda bulunacağız” ifadesini kullandı.

Halihazırda AGİT Minsk Grubu kapsamında “oldukça ciddi” müzakere altyapısının oluşturulduğunu kaydeden Lavrov, “Bu altyapıyı kaybetmek çok üzücü olur. Zira maalesef, müzakerecileri değiştirme girişimleri dahil bu yönde çabalar görüyoruz, bu eş başkanlar için kabul edilemez” dedi.

Son gerilimin arından, “daha yoğun görüşmelerin” yararlı olacağını dile getiren Rus bakan, Minsk Grubu eş başkanlarının bölgeyi ziyaret etmeyi ve Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları arasında bir görüşme organize etmeyi planladığını belirtti. Lavrov, “Tüm bu planların hayata geçmesi için elbette sadece Karabağ ve komşu bölgelerde değil, doğrudan Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki tüm bu olaylara son verilmesi dahil durumun normalleşmesi gerekiyor” diye ekledi.