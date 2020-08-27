Rusya'dan Suriye'de askeri araçların çarpışmasıyla ilgili açıklama: ABD askerleri Rus konvoyunun önünü kesmeye çalıştı

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye’de Rus ve ABD askerleri arasında yaşanan gerginliği ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile görüştü. Gerasimov'a göre, ABD askerleri Rus devriyesinin önünü kesmeye çalıştı ve buna cevaben Rus askerleri tarafından gerekli tedbirler alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gerasimov ve Milley telefonla Suriye’de Rus ve ABD askeri aracının çarpışması olayını görüştü.

Gerasimov görüşmede, koalisyona Rus askeri konvoyunun bölgeden geçeceğine dair önceden bilgi verdiğini vurguladı.

Açıklamada, "Buna rağmen ABD askerleri, mevcut anlaşmaları ihlal ederek Rus devriyesinin önünü kesme girişiminde bulundu. Rus askeri polisleri durumu önlemek ve görevlerini tamamlamak için gerekli tedbirleri aldı" ifadeleri kullanıldı.

CNN'in haberinde Suriye'nin doğusunda dün Rus konvoyundan bir aracın, 'kasten' ABD ordusuna ait bir araca çarpması sonucu en az 4 ABD askerinin yara aldığı iddia edilmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, çarpışma yaşandığını doğrulamış ve olayda Rus tarafının kusurlu olduğunu ileri sürmüştü. Ullyot, 'ABD askerlerinin gerginliğin tırmanmaması için geri çekildiğini' de belirtmişti.

Ancak Rus tarafınca kaydedilmiş görüntülerde, ABD askeri araçlarının bir yolu kapattıkları, daha sonra da çeşitli manevralarla Rus askeri araçlarının önünü kesmeye çalıştıkları görüldü.