Putin: Lukaşenko'nun isteği üstüne, gerekirse Belarus'ta kullanılacak bir polis gücü oluşturduk

Rusya lideri Putin, ülkesinde siyasi gerilimin sürdüğü Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun isteği üzerine, gerektiğinde kullanılması için bir polis gücü oluşturduklarını söyledi. Rusya Devlet Başkanı, söz konusu Rus gücünün kullanımına şu an için gereksinim olmadığını ve olmayacağını da umduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet televizyonlarından yayınlana ropörtajında bir soru üstüne, "(Belarus lideri) Aleksandr Grigoryeviç (Lukaşenko) güvenlik gücü birimlerimizden yedek bir kuvvet ayırmamı rica etti. Ben de bu ricasını yerine getirdim” dedi.

Rusya lideri, "Ancak söz konusu gücün, (Belarus’ta) durum kontrolden çıkmadıkça kullanılmayacağı konusunda da anlaştık” diye ekledi.