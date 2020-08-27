Büyükelçi Yerhov: Ayasofya ve Kariye'deki mozaiklerin ziyaretçilere açık kalmasını umuyoruz

Rus Büyükelçi Aleksey Yerhov “Turistlerin Ayasofya’daki galerileri yeniden ziyaret edebileceği ve oralardaki Bizans mozaiklerini görebileceğine dair güvence veriyorlar. Verilen tüm bu sözlerin yerine getirilmesini içtenlikle diliyoruz” dedi. Yerhov, Kariye için de benzer beklentide olduklarına işaret etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye’den art arda gelen Ayasofya ve Kariye müzelerinin camiye dönüştürülerek ibadete açılması kararlarını Sputnik’e değerlendirdi. Büyükelçi Yerhov, Rusya toplumu için önemli olanın bu yapılara erişebilmek olduğuna dikkat çekerek “Kariye’de İslam geleneklerine riayet edilebilmesi ve aynı zamanda turistlerin bu ihtişamı görme imkânını muhafaza etmek için hangi mühendislik çözümlerinin gerekeceğini tahayyül etmek zor. Ancak bu tür çözümler elbette bulunmalı” dedi.

Ayasofya için de Rusya’nın benzer beklentilerini aktaran Yerhov “Oradaki alışmalar sona erdiğinde turistlerin galerileri yeniden ziyaret edebileceği ve oralardaki Bizans mozaiklerini görebileceğine dair güvence veriyorlar. Verilen tüm bu sözlerin yerine getirilmesini içtenlikle diliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kariye Müzesi’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi ve ibadete açılması kararı, Rusya’da nasıl tepkiler uyandırdı?

Türkiye topraklarındaki herhangi bir yapının nasıl kullanılacağı elbette Türk makamlarının yetkisi çerçevesinde. Bu Türkiye’nin kendi iç meselesi. Rusya toplumu için burada önemli olan ise turistlerimizin dünya kültürü ve Hristiyan medeniyeti için eşsiz olan bu yapıya erişebilmesi; Bizans dönemindeki çok değerli iç dekorasyon unsurlarını, orijinal haliyle korunmuş olan mozaik ve freskleri görebilme imkânlarının olması. Bununla birlikte yapı tamamıyla şaheserlerle donatılmış durumda, tavanları, kubbeleri, tonozları, kısmen duvarları bunlarla dolu. Emsalsiz nitelikte bu kadar fazla mozaik tasviri, dünyanın başka hiçbir kilisesinde bir arada bulamazsınız. Kariye’nin iç kısmını gerçekten bu kadar eşsiz kılan da bu. İslam geleneklerine riayet edilebilmesi ve aynı zamanda turistlerin bu ihtişamı görme imkânını muhafaza etmek için hangi mühendislik çözümlerinin gerekeceğini tahayyül etmekse zor. Ancak bu tür çözümler elbette bulunmalı.

Ayasofya ile ilgili nasıl bir durum söz konusu?