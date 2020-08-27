Putin: Navalnıy vakası ile ilgili objektif bir soruşturmayla ilgileniyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili dayanaksız suçlamaların kabul edilemez olduğunu ve konuya yönelik objektif bir soruşturma gerçekleştirilmesiyle ilgilendiklerini ifade etti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin ile Conte arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Navalnıy’ın hastaneye kaldırılması konusunun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Putin görüşmede konuyla ilgili aceleci ve dayanaksız suçlamaların kabul edilemez olduğunu, ayrıca titiz ve objektif bir soruşturma gerçekleştirilmesiyle ilgilendiklerini belirtti.

Rusya'da komaya girdikten sonra Almanya'ya nakledilen Navalnıy hakkında, tedavi gördüğü Berlin'deki Charite kliniğinden yapılan açıklamada, tetkikler sonucu hastanın zehirlendiğinin belirlendiği iddia edilmişti.

Fakat Navalnıy’in Rusya’nın Omsk kentinde kaldırıldığı hastanede yapılan toksikoloji testleri temiz çıkmıştı. Doktorları, politikacının kan ve idrar testlerinde zehirli bir maddeye rastlamadıklarını belirmişti.

Peskov, daha önce Charite kliniğinin Navalnıy’in zehirlendiği çıkarımına varmak için aceleci davrandığını ifade etmişti.