Kırım'daki Tavrida otoyolunun bir kısmı açıldı: Putin, Aurus marka limuzini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım'da inşa edilen Tavrida otoyolunun bir kısmının açılışını yaptı. Rus lider, Aurus marka limuzinin direksiyonuna geçerek yolu deneyimledi.

Kırım'ı Rusya anakarasına bağlayan Kerç Köprüsü'nü Simferopol ve Sivastopol kentleriyle birleştiren Tavrida otoyolu, Putin'in katılımıyla açıldı.

Kısa sürüşün ardından görüşlerini paylaşan Putin, otoyoldan övgüyle söz etti ve yolun gerçekten modern ve konforlu olduğunu belirtti.

Putin, "Farklı bir seviye, farklı bir dünya. Buraya özellikle helikopterle geldim. Otoyolun neredeyse tamamı üzerinden geçtik. Elbette etkileyici. Güzel" dedi.

"Надо пристегнуться, а то потом штраф придется платить". Путин учел прошлые ошибки pic.twitter.com/2kckGi51qw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 27, 2020

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Putin, sahil beldelerine giden bağlantı yolları yapılması gerektiğini belirterek "Turist akını olduğunda insanlar Simferopol'e değil, denize gidiyor" diye konuştu.

Putin'in yanında oturan yüklenici firma VAD'nin baş teknoloji uzmanı Andrey Volkov, bağlantı yollarının yapılacağını söyledi. Volkov, çalışmaların üç buçuk yıldır devam ettiğini ve takvimin ilerisinde olduklarını kaydetti.

Uzunluğu 258 kilometre olan yeni dört şeritli Tavrida otoyolu, Kerç köprüsünü, Simferopol ve Sivastopol kentlerine bağlıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre otoyol yapım çalışmalarının 2023'ün sonunda tamamlanması, 2020 sonuna kadar Kerç-Sivastopol arasındaki 250.7 kilometrelik bölümün hizmete açılması planlanıyor.