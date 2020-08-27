Rusya’da havada koronavirüs tespit eden cihaz geliştirildi

KMZ Genel Müdürü Aleksandr Novikov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Detektor-BIO adını alan cihazın havada virüs, bakteri ve toksinleri tespit etme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Novikov, “Bu, Rusya Sağlık Bakanlığı’na bağlık Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ile ortaklaşa geliştirdiğimiz bir cihaz. Bu cihaz sayesinde otomatik hava örneği tahlili, patojen konsantrasyonu ve diğer faktörlere bağlı olarak 10 ilâ 30 dakika sürüyor” ifadesini kullandı.

Test çalışmalarının haziranda bittiğini, halihazırda sertifika alınması için çalışmaların yapıldığını, bu yüzden satışlardan bahsetmek için henüz erken olduğunu dile getiren Novikov, “Ama maksimum düzeyde hazırız, gerektiğinde ihtiyaç duyduğu kadar üretmeye hazırız. Bu cihazın havadaki farklı patojenlere tepki göstermesi önemli, bu yüzden sivil amaçlar için de biyolojik güvenliğin sağlanması için de kullanılabilir” dedi.

Rostech’ten yapılan açıklamada, Detektor-BIO cihazının aynı anda 86 tür virüs ve bakteri ile havadaki toksinleri tespit edebildiği kaydedildi. Cihazın, kitlesel etkinlikler sırasında ve metro, havalimanı, demiryolu istasyonları ve otogarlar gibi kalabalık yerlerde güvenliği sağlama amacıyla geliştirildiği belirtildi.