ABD'li dergiden 'Çar Bombası' yorumu: Çok önemli teknolojik başarı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından hazırlanan bir belgeselde yayınlanan 50 megatonluk 'Çar Bombası'na ait görüntüleri değerlendiren Amerikan The Drive dergisi, bu bombanın yapımını 'çok önemli teknolojik başarı' olarak niteledi.

Daha önce Çar Bombası'nın patlama anına ait kısa metrajlı videolar ve düşük kalite fotoğraflar bulunduğunu belirten The Drive, belgeselin bu benzersiz teste ilişkin yeni ve heyecan verici bir bakış sunduğunun altını çizdi.

Çar Bombası'nın yapımını 'çok önemli teknolojik başarı' olarak niteleyen ve bu 'vahşi silahın' muharebe özelliklerinin benzersiz olduğuna dikkat çeken dergi, Soğuk Savaş'ın sıcak döneminde bu silahın üretilmesi talimatını veren Sovyet lider Nikita Kruşçev'in önemli bir rolü olduğunu da vurguladı.

Çar Bombası, 30 Ekim 1961'de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severnıy Adası'nda patlatılmıştı. Rosatom, altmış yıldır gizli tutulan görüntüleri 20 Ağustos'ta kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlamak için yayınlamıştı. Bombanın Hiroşima'ya atılan atom bombasından 3333 kat daha güçlü olduğu ifade edilmişti.