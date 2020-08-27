Putin’in açılışını yaptığı Tavrida otoyolu altında 1.8 milyon yıllık mağara bulundu

Kırım'da inşa edilen ve bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla bir kısmının açılışı yapılan Tavrida otoyolunun yapımı sırasında son 1.5 milyon yıldır kapalı olan, öncesinde de yaklaşık 300 bin yıl boyunca farklı hayvanlara ev sahipliği yapan bir mağaranın tespit edildiği belirtildi.

Tavrida otoyolunun yapımını üstlenen VAD şirketinin baş teknoloji uzmanı Andrey Volkov, açılış töreni sırasında Putin ile sohbette, yolun yapımı sırasında 1.8 milyon yıllık mağaraya rastladıklarını anlattı.

Volkov, “Simferopol’e 15 kilometre mesafedeki Zuya kasabasında, dördüncü aşama çalışmaları sırasında sıra dışı bir yere rastladık. Ekskavatör yeri kazarken bir boşluk oluştu. Uzmanları çağırdık, onlar özel teçhizatla oraya girdiler ve gördükleri karşısında solukları kesildi, son 1.5 milyon yıldır kapalı olan bir mağara” ifadesini kullandı.

Mağaranın yaklaşık 1.8 milyon yaşında olduğunu dile getiren Volkov, “Bu mağara yaklaşık 300 bin yıl boyunca farklı hayvanlara ev sahipliği yaptı. İçinde bir tür sırtlan, kılıç dişli kedi, nedense öyle adlandırıyorlar, ayrıca mağara ayısı yaşadı, tümü kurbanlarını bu mağaraya getiriyorlardı, bu yüzden paleontologlar kemikleri gruplandırmaya çalışıyor, hangi kemiğin hangi hayvana ait olduğunu anlamaya çalışıyorlar” dedi.

Mağarada, ülkenin diğer bölgelerinde bulunmayan mikroorganizma ve minerallerin keşfedilmesi nedeniyle bilim insanlarının bu buluşa çok sevindiğini söyleyen Volkov, buzul öncesi dönemde yaşayan hayvanlara ait 100 metreküp kemik tespit edildiğini belirterek, “Mağaranın en büyük bölümü 4 katlı bina yüksekliğinde, 12 metre” diye ekledi.

İnşaatçıların, mağarayı koruyan kazıklı temel ve döşeme taşını tasarlamak için mağara uzmanlarla ortaklaşa çalıştığını anlatan Volkov, mağaranın yeni turistik noktaya dönüştürüldüğünü ve otoyol gibi ‘Tavrida’ adını aldığını söyledi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Kırım Federal Üniversitesi’nin mağarayı himayesi altına alacağı ve gelecek yıl turistlerin ziyaretine açacağı bilgisini verdi.